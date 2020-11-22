 انتزاع 200 ألف لغم حوثي في اليمن منذ يونيو 2018 - بوابة الشروق
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انتزاع 200 ألف لغم حوثي في اليمن منذ يونيو 2018

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 2:59 ص | آخر تحديث: الأحد 22 نوفمبر 2020 - 2:59 ص

أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم السبت، نزع 200 ألف لغم حوثي من الأراضي اليمنية، منذ انطلاق المشروع في نهاية يونيو 2018.

وقال المشروع، في بيان له اليوم، إن 200 ألف لغم وذخيرة غير منفجرة حصيلة مسام من الألغام المنزوعة من الربوع اليمنية، بعد سنتين ونصف من المثابرة، وذلك منذ انطلاق المشروع في نهاية يونيو 2018.

وأضاف البيان: "مسام وصل الليل بالنهار في ماراثونه ضد الألغام الحوثية في اليمن حاصدا 200.000 لغم وذخيرة غير منفجرة من فخاخ الموت المتفجر، التي تتربص بحاضر اليمنيين ومستقبلهم.

وأكد المشروع أنه طوال الفترة الماضية وفي سبيل تحقيق هذا الإنجاز قدم تضحيات جليلة، راح ضحيتها عدد من الكوادر والخبراء.

يذكر أن ضحايا الألغام في محافظة الجوف اليمنية تجاوزوا 500 شخص من المدنيين، بحسب بعض الإحصائيات، بالإضافة إلى تدمير وتضرر سيارات وممتلكات بعض المواطنين ومواشيهم.

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