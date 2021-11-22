السجن 3 سنوات للمتهمين في واقعة لقاحات كورونا بالمنيا

قضت محكمة جنح بني مزار شمال محافظة المنيا، بالسجن 3 سنوات لـ3 متهمين في واقعة العثور على لقاحات كورونا في إحدى قرى مركز بني مزار بالمنيا.

وقضت المحكمة بالسجن على صيدلي بالإدارة الصحية في المنيا وأمين مخزن الأدوية، وسائق بإدارة الحركة والنقل بوزارة الصحة بتهمة الاختلاس والإضرار العمد بالمال العام لتورطهم في واقعة العثور على كميات من لقاحات كورونا ملقاة على جانب ترعة قرية أبشاق بمركز بني مزار، أوائل أكتوبر الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على لقاح كورونا ملقى في ترعة بالقرية وعاين فريق من النيابة الإدارية، موقع وجود اللقاحات، وتم استدعاء 3 مسؤولين للتحقيق، وكشفت المعاينة العثور على 33 كرتونة من لقاح سينوفارم المخصص للوقاية من فيروس كورونا بداخلها 13 ألفا و214 عبوة مخصصة لـ 26 ألفًا 428 جرعة للمواطنين.

وعثرت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار ونبيل سمير المراقب الصحي بالإدارة الصحية ببني مزار، على عبوات ورقية فارغة، وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء 3 مسؤولين للتحقيق معهم بشأن الواقعة.