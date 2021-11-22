ضبط مخزن يحتوي على مواد غذائية فاسدة بالصف

أكدت محافظة الجيزة أنها تواصل حملاتها على المحلات والمنشأت التجارية؛ لتحقيق الدور الرقابي، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، قبل طرحها بالأسواق، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأضافت المحافظة أن مركز ومدينة الصف، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، تمكن من ضبط مخزن "بير سلم" لتخزين المواد الغذائية، عبارة عن "شيبسي ومنتجات الذرة" غير صالحة للاستخدام الآدمي، مما يضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن مصادرة ٥٨ جوال مخلفات شيبسي ومشتقاته، وتم تشميع المخزن بعد مصادرة كافة محتويات النشاط، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.