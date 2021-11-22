نائب رئيس مجلس السيادة يدعو الشركاء لمواصلة دعم السودان

دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو شركاء بلاده لمواصلة تقديم الدعم لها.

وكتب على حسابه الرسمي على موقع تويتر :"نبارك لشعبنا توقيع الاتفاق السياسي الذي جاء معبراً عن مبادئ وأهداف الثورة المجيدة. إننا مستعدون للعمل مع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة. وندعو شركاءنا إلى مواصلة دعم بلادنا وصولاً للتحول الديمقراطي بقيام الانتخابات".

ودافع عن الإجراءات التي كان قد اتخذها الجيش الشهر الماضي، وقال إن "الإجراء التصحيحي الذي تم اتخاذه في تشرين أول/أكتوبر كان ضروريا للغاية لضمان بقائنا على هذا المسار".

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء، وأعقب هذا توترات واسعة والكثير من محاولات الوساطة لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.

وأمس، جرى توقيع اتفاق سياسي بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي كان سبق أن أقاله، يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة حمدوك لمنصبه.