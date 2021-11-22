بايدن يبقي على باول رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ويختار برينارد لمنصب النائب

اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، جيروم باول لولاية ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ،كما قام بترفيع المحافظة لايل برينارد إلى منصب نائب الرئيس ، وذلك للحفاظ على الاتساق في البنك المركزي الذي يواجه أسرع تضخم في غضون ثلاثة عقود إضافة إلى الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد ، حسبما افادت وكالة بلومبرج للانباء .

ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على هذا الترشيح .

ومن المتوقع أن يقابل الاستمرار المحتمل لباول على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل إيجابي في الأسواق.

وقالت بلومبرج إن هذه الخطوة، التي أعلنها البيت الأبيض اليوم الاثنين، هي بمثابة مكافأة لباول لمساهمته في إنقاذ الاقتصاد الأميركي من الجائحة وتكليفا له لحماية هذا التعافي من حدوث طفرة في الأسعار للمستهلكين.

ومن المرجح أن يلقى باول ، لكونه جمهوري، تأييدا سلسا عند التصويت على ترشيحه في مجلس الشيوخ، حيث كان قد حصل على دعم عند تعيينه في فترة رئاسته الأولى في تصويت كانت نتيجته 84-13 .

يذكر أن باول/68 عاما/ يقود البنك المركزي في أقوى اقتصاد في العالم منذ شباط/فبراير 2018.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عين باول لفترة ولاية مدتها أربعة أعوام.

ويشغل باول عضوية مجلس البنك المركزي منذ عام 2012.

وانتهج مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول منذ آذار/مارس 2020 سياسة مالية شديدة التساهل بسبب أزمة كورونا وخفض المجلس أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر ودشن مزيدا من البرامج لدعم الحالة الاقتصادية وسوق العمل.

وقد قلل المجلس في الوقت الراهن من دعمه بعض الشيء نظرا للتعافي الاقتصادي.

من ناحية أخرى قالت بلومبرج إن لايل برينارد ستحل محل ريتشارد كلاريدا في منصب نائب الرئيس وإنها قد تواجه معارضة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ عند التصويت عليها. وكان بايدن قد أجرى مقابلة معها لشغل المنصب وإنه ينظر إليها كمنافس قوي على منصب نائب الرئيس للإشراف المنفصلة، والذي لا يزال شاغرا .

ويتوقع المستثمرون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في حزيران/ يونيو المقبل، وفقا للتسعير في أسواق العقود الآجلة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن يخطط للإعلان عن هذا الترشيح جنبا إلى جنب مع اختيارات إضافية للمقاعد المفتوحة في مجلس المحافظين ابتداء من مطلع كانون أول/ديسمبر المقبل.