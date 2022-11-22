وزير المالية الإيطالي: لوفتهانزا مهتمة بشراء شركة الطيران الإيطالية إيتا

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حصلت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا مجددا على حق الاطلاع على بيانات شركة الطيران الإيطالية المملوكة للدولة "إيتا أيروايز" المعروضة للبيع.

وقال جيانكارلو جورجيتي، وزير مالية إيطاليا، خلال مؤتمر صحفي للحكومة اليوم الثلاثاء، إن غرفة البيانات (الخاصة بالشركة) مفتوحة، لوفتهانزا مهتمة بالصفقة.

وتسعى الحكومة الإيطالية إلى إيجاد شريك مستقر يضمن مستقبل شركة الطيران التي خلفت شركة الطيران الإيطالية العريقة أليتاليا التي تمت تصفيها، بحسب الوزير.

وفي الوقت نفسه، انسحبت شركة النقل البحري العملاقة "إم. إس. سي" من السباق لشراء الشركة الإيطالية.

ونقلت تقارير إعلامية عديدة عن بيان لشركة النقل البحري القول إنها لم تعد مهتمة بخصخصة إيتا أيروايز.

ولم تعلق لوفتهانزا على هذه الأنباء، مشيرة إلى أنها ما زالت مهتمة بشراء الشركة الإيطالية.

وكانت لوفتهانزا و"إم. إس. سي" قد قدمتا في السابق عرضا مشتركا لشراء 80% من إيتا، حيث كانت "إم. إس. سي" ستحصل على نصيب الأسد من الصفقة.