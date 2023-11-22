قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة وافقت فجر اليوم، على صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع حماس، مشيرًا إلى أن «القرار صائب».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «الضغط العسكري على حماس مقرونًا بالضغط السياسي الدولي، ساهم في التوصل إلى صفقة التبادل».

وذكر أن تحقيق الهدف الخاص بإعادة المحتجزين لا يمكن أن يتحقق دائمًا بوسائل عسكرية، مؤكدًا أن «العمل مستمر على تحقيق هذا الهدف، وضمان ألا تشكل حماس تهديدا لإسرائيل».

ووصف إعادة المحتجزين بأنه «مهمة مقدسة»، مضيفًا: «الحرب متواصلة ونحن سنواصل حتى نحقق كل أهدافها وإعادة المحتجزين والقضاء على حماس، وضمان عدم وجود في غزة أي جهة تدعم الإرهاب وتدفع الأموال للإرهابيين».

ولفت إلى أن الانتصار في الحرب «له ثمن باهظ»، معقبًا: «مقاتلونا يضحون بأنفسهم من أجلنا جميعًا والدفاع عن الوطن».