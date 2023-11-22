روسيا: الهدنة الإنسانية في غزة أول خبر جيد من غزة منذ وقت طويل

قصف على غزة- د ب أ

وصفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس، بأنه "أول خبر جيد من قطاع غزة منذ وقت طويل".

وعبر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، الأربعاء، عن ترحيب موسكو بالاتفاق، وأنها تعتبره "إيجابيًا"، وفق وكالة الأناضول.

وصرح بيسكوف بأن هذا (الاتفاق) أول خبر جيد من غزة منذ وقت طويل، موضحا أن روسيا والعديد من الدول سبق أن دعت إلى هدنة إنسانية بين طرفي الصراع.

وأكد أن بناء معالم المحاولات المستقبلية الرامية لإيجاد حلول مستدامة للمشكلة القائمة لن يكون ممكنًا إلا على أساس مثل هذه الهدنات.

بدورها، لفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أهمية الاتفاق، وقالت إن هذا قرار مهم للغاية يعطي أملًا بشأن إمكانية خفض التوتر.

يُشار إلى أن وساطة مصرية وقطرية أمريكية، قادت للتوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.

ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.