إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 300 فلسطيني ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حماس

نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني سيتم إطلاق سراحهم في إطار تطبيق بنود الصفقة المتوافق عليها مع حركة "حماس" لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، من قطاع غزة.



وتشمل القائمة التي نشرتها العدل الإسرائيلية، السجناء الفلسطينيين من النساء والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا فقط، ويمكن إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المدرجين في القائمة إذا تم تمديد الاتفاق إلى ما بعد الأيام الأربعة الأولى من وقف إطلاق النار، والذي سيشمل إطلاق سراح 50 من الأسرى الإسرائيليين، وفق وكالة سبوتنيك.



وهناك ما يقرب من 290 من أصل 300 فلسطيني مرشح لإطلاق سراحه، هم من الشباب الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل، في حين أن الباقي من النساء.



والأغلبية العظمى (287 من أصل 300 سجين) من السجناء المقرر إطلاق سراحهم، هم شبان تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أقل، ومعظمهم أدينوا بأعمال شغب وإلقاء الحجارة في الضفة الغربية أو القدس الشرقية، أما السجناء 13 المتبقين فهم من النساء البالغات.



ومن خلال وساطة مصرية وقطرية أمريكية، جرى التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما سيتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال 24 ساعة.



ويشمل الاتفاق، تبادل 50 من الأسرى الإسرائيليين من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.