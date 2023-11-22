حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في موقع الراهب وتحقيق إصابات مؤكدة

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، استهداف قوة إسرائيلية في موقع الراهب الإسرائيلي، مؤكدًا تحقيق إصابات مؤكدة.



وفي وقت سابق، استهدف حزب الله، تجمعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية.



وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية عن حزب الله، أن الاستهداف كبد العدو خسائر بشرية، مضيفة أن الاستهداف جاء دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة.



من جهتها، قصفت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أطراف بلدة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان.



وذكرت صحيفة «النشرة» اللبنانية، أنه «تم قصف بلدة اللبونة بـ 6 قذائف أطلقت من موقع حانيتا المعادي على الطريق الرئيسي في بلدة الناقورة، وشوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان».



كما استهدف القصف الإسرائيلي دراجة نارية على طريق الناقورة باتجاه علما وعلى متنها شابان.



وأشارت الصحيفة إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارة على منطقة اللبونة في الناقورة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار انطلقت في مقر اليونيفيل في المنطقة.



كما طال القصف الإسرائيلي أطراف زوطر الشرقية- عدشيت القصير، بحسب الصحيفة.



وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.