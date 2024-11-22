 قبرص: ندرس مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت.. وقرارات الجنائية ملزمة - بوابة الشروق
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قبرص: ندرس مذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت.. وقرارات الجنائية ملزمة

وكالات
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 12:59 م | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 12:59 م

قالت قبرص، اليوم الجمعة، إنها تدرس مذكرات اعتقال الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مشيرة إلى أن قرارات المحكمة الجنائية ملزمة.

وأمس الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في فلسطين.

وبحسب المحكمة، فإن أوامر الاعتقال تصنف على أنها "سرية" من أجل حماية الشهود والحفاظ على سير التحقيقات.

ومع ذلك، فقد تقرر نشر المعلومات "نظرًا لأنه يبدو أن السلوك المشابه لما تمت مناقشته في مذكرة الاعتقال مستمر".

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