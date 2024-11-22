عشرات الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على لبنان وغزة

أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على شمال غزة ومناطق في لبنان عن استشهاد العشرات، وفقا لما أعلنته السلطات يوم الخميس.

وقال بشير خضر، محافظ منطقة بعلبك-الهرمل في شرق لبنان، إن ما لا يقل عن 47 شخصا قتلوا وأصيب 22 آخرون في الغارات الإسرائيلية على المنطقة، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن ثلاثة أشخاص استشهدوا في هجمات على الجنوب، بينما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن إسرائيل استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت في عدة موجات من الغارات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا سابقا سكان الضواحي إلى الإخلاء. وأعلن أنه استهدف مراكز قيادة تابع لميليشيات لبنانية مدعومة من إيران في تلك المنطقة.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في منطقة بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن هجوما إسرائيليا صباح الخميس على منطقة سكنية في شمال غزة أدى إلى استشهاد 66 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال. وأضاف التقرير أن أكثر من 100 شخص آخرين أصيبوا بجروح.

وأشارت وفا إلى أن عمال الإنقاذ استخدموا أيديهم في الحفر للبحث عن الضحايا، استنادا إلى تصريحات مسؤولين طبيين من مستشفى كمال عدوان القريب في بيت لاهيا.

من جهته، زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بنية تحتية تابعة لحماس في منطقة بيت لاهيا. وأشار إلى أن "إرهابيين" شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل كانوا ينشطون في المنطقة.