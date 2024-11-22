حقق فريق فاركو الفوز مساء اليوم الجمعة على إنبي بنتيجة 4-3، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على استاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وبادر فريق إنبي بالتسجيل عن طريق أحمد خليل كالوشا في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل عمرو ناصر في الدقيقة 35 ونفس اللاعب أضاف الهدف الثاني في المباراة عند الدقيقة 44.

قبل أن يتعادل علي فوزي في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، لكن محمود جهاد رفض أن تخرج المباراة بالتعادل ليسجل الهدف الثالث لفاركو في الدقيقة 85 بتسديدة قوية تسكن الشباك، ومن ثم أنهى أحدم شريف أهداف فاركو في الدقيقة 89، وفي الدقيقة 90+2 سجل علي فوزي الهدف الثالث لإنبي من ركلة جزاء.

ويعد هذا الفوز الأول لفاركو في بطولة الدوري المصري وذلك بعدما تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، ومن ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلي في الجولة الثانية.

أما إنبي فلا يزال يبحث عن الفوز الأول في بطولة الدوري، بعدما تعادل سلبيا في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت، ومن ثم تلقى هزيمة من إنبي في الجولة الثانية بنتيجة 2-1.

فاركو بهذه النتيجة يصل إلى النقطة الرابعة متواجدا في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، أما إنبي فلا يزال في المركز الـ 16 برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن يلعب فاركو مع بتروجيت في الجولة الرابعة يوم 2 ديسمبر الجاري، في حين يلتقي إنبي مع الإسماعيلي يوم 1 من نفس الشهر.