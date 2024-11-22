تحركات برلمانية بشأن استعدادات الحكومة لموسم الحج الجديد

الشريف: يجب القضاء تماما على السماسرة ..وزين الدين يطالب بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات

يشهد مجلس النواب خلال الفترة الحالية تحركات لعدد من الأعضاء بشأن استعدادات الحكومة لموسم الحج الجديد؛ من أجل تفادى سلبيات الموسم الماضى، وضرورة وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها بعض شركات السياحة.

وأعلنت نشوى الشريف عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا مع ممثلى وزارة السياحة والآثار، واللجنة العليا للحج، للاطلاع على الاستعدادات لموسم الحج الجديد، والتأكد من الضوابط والإجراءات التى تم اتخاذها لضمان عدم تكرار أزمة العام الماضى، بعد قيام عدد من شركات السياحة بتسفير مواطنين لأداء المناسك بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة.

وأكدت الشريف لـ«الشروق»، ضرورة القضاء تماما على السماسرة والوسطاء الموجودين فى هذا المجال، لافتا إلى أن الاجتماع سيتابع أيضًا جهود وإجراءات وزارة السياحة للكشف عن هؤلاء السماسرة.

وأشارت إلى أنه تم غلق أعداد كبيرة من الشركات المخالفة، والقبض على البعض، لقيامهم بالنصب على المواطنين، وعدم توفير أماكن إقامة أو مواصلات داخلية، أو مبيت فى منى لهم.

وبدوره، قال عضو مجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين، إن ما شهده موسم الحج فى العام الماضى يستدعى وضع معايير صارمة؛ للحد من استغلال رغبة البعض فى أداء فريضة الحج، تتعلق ببيع التأشيرات الخاصة لهم والتى لا تؤمن أوضاعهم خلال الحج.

وأوضح لـ«الشروق»، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها بعض شركات السياحة، من خلال بيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية.

وأشار إلى أن طلب الإحاطة الذى تقدم به، سيتم عرضه على اللجنة المختصة للمناقشة، مشددًا على أن توفير بعض شركات السياحة للتأشيرات الخاصة التى لا تؤمن مسكن أو مأكل للحجاج المسافرين بهذا الوضع تعتبر جريمة تستحق العقوبة، مطالبًا بضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة التى تقدم هذا النوع من التأشيرات.

وأكد ضرورة قيام وزارة السياحة بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.

كما تقدمت عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، سحر طلعت مصطفى، فى وقت سابق، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن استعدادات الحكومة لموسم الحج الجديد لتفادى سلبيات الموسم الماضى.

وأوضحت فى طلب الإحاطة أن الأيام الأخيرة شهدت انتشار إعلانات سماسرة الحج عن برامج وأسعار الموسم الجديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى محاولة لجمع أكبر عدد من الراغبين فى الحج والحصول منهم على مقدمات أموال.

وأشارت النائبة إلى أن ما حدث العام الماضى كان سببه الرئيسى كثرة عدد السماسرة الذين استغلوا رغبة العديد من المواطنين فى أداء فريضة الحج، وقاموا بتسهيل عملية سفرهم للسعودية بتأشيرات زيارة، بالتحايل على القانون مما تسبب فى أزمة الموسم الماضى.