استهداف نازحين في خان يونس ومجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منطقة المواصي، جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن عددا من الشـهداء ارتقوا في قصف للاحتلال على منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة على المناطق الغربية في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، في وقت نسف فيه جنود الاحتلال عددا من المباني السكنية بمخيم جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.