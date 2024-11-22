نقيب الصحفيين يوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد حل أزمة صحفي

وجه نقيب الصحفيين خالد البلشي الشكر لمجلس إدارة الشركة المتحدة على استجابتهم السريعة لتدخل نقابة الصحفيين لحل مشكلة الزميل حمدي حمادة، ووعد ممثلو الشركة خلال اتصال هاتفي معه بأن محامي الشركة سيتوجه للنيابة صباح الأحد القادم للتنازل عن البلاغ بحق الزميل حمدي حمادة، مؤكدين أن الشركة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الصحفي، وحريصة على علاقات الود بين الزملاء، حيث يعمل بها 3 آلاف زميل، وأن الدافع لتحركها كان الدفاع عن العاملين بها مما نالهم من طعون غير حقيقية.

وأضاف البلشي على صفحته الرسمية على فيسبوك أن ممثلي الشركة شددوا على حرصها على احتواء أي مشكلة في إطار من التفاهم داخل البيت الصحفي، استنادًا للمعايير والمواثيق المهنية، التي تمنع الطعن في المواطنين استنادًا إلى أقاويل مرسلة أو معلومات غير مدققة.

وتابع: "النقابة إذ تثمّن للشركة استجابتها وتقديرها لتدخل النقابة، فإنها تتمنى أن يتم التعامل بنفس الروح والتفهم من جانب كل الأطراف مع كل قضايا وأزمات الزملاء الأخرى، - خاصة ما يتعلق بقضايا النشر - وبعضها مطروح أمام جهات التحقيق حاليًا ليتم تسويتها داخل البيت الصحفي، ومن خلال الأدوات النقابية".

وشددت النقابة على أن بداية الطريق للقضاء على المعلومات غير المدققة هو إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، فنشر المعلومات الصحيحة وإتاحتها من مصادرها هو الكفيل بسد كل المنافذ أمام أي معلومات مغلوطة أو غير مدققة.