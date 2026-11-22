أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، عددًا من المختصين بالوحدات المحلية بمراكز أشمون وتلا والسادات إلى النيابة العامة، للتحقيق في مخالفات تتعلق بالتلاعب في محاضر تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء والتعديات، وتسجيل بيانات غير دقيقة بشأن تنفيذ الإزالات، بما يخالف الواقع وما رصدته الصور الفضائية.

وأوضح محافظ المنوفية، في بيان اليوم الأحد، أن قرار الإحالة جاء بناءً على مذكرات الإدارة العامة للشئون القانونية وإدارة البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، بعدما كشفت التحقيقات عن ضعف الإشراف وقصور المتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية، فضلًا عن تنفيذ بعض الإزالات بشكل جزئي أو صوري، وإثبات تنفيذها بالكامل في المحاضر وإرسال بيانات غير دقيقة للجهات المختصة بقصد التضليل.

وشدد محافظ المنوفية، على مدير مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن أشمون وتلا والسادات، بضرورة تكثيف المرور الميداني والتأكد من تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، وعدم اعتماد أي بيانات إلا بعد المعاينة الفعلية والتحقق من مطابقتها للواقع، مع استمرار رصد أي تعديات مستحدثة والتعامل معها فورًا وفقًا للقانون.

كما قرر المحافظ، إيقاف العمل مؤقتًا بقرار قبول التصالح الخاص بإحدى الحالات بناحية زرقان بمركز تلا، وإعادة عرض الملف على لجنة البت لدراسته مرة أخرى، تمهيدًا لإعادة عرضه عليه.

وأكد محافظ المنوفية، عدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفة تمس منظومة الرقابة على التعديات، مشددًا على تحري الدقة في البيانات وتكثيف المتابعة الميدانية، حفاظًا على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.



