ضبط شخص انتحل صفة طبيب لسرقة العاملين برمد طنطا

تمكن طاقم تمريض بمستشفي الرمد التابعة لمديرية الصحة بالغربية، من ضبط منتحل صفة طبيب أثناء سرقة متعلقاتهم الخاصة من داخل غرفتهم.

وأكد شاهد عيان بمستشفي الرمد، أن الشخص الذي انتحل صفة الطبيب ارتدي ملابس العمليات كاملة، ثم دخل غرفة العمليات وقام بسرقة 900 جنيه، من طبيب يدعي أ. شبل، ثم دخل غرفة التمريض، وأثناء سرقة متعلقاتهم، عرفه عدد من الممرضات، وقاموا بالصراخ حتي خرج جميع الاطباء وتمكنوا من ضبطه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم ضبطه واصطحابه لديوان عام القسم لمناقشة المتهم، وحرر محضر بالواقعة.