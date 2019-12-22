 المرصد: الجيش التركي يرسل رتلا عسكريا في ريف حماة ردا على تقدم الجيش السوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرصد: الجيش التركي يرسل رتلا عسكريا في ريف حماة ردا على تقدم الجيش السوري

لندن - أ ش أ
نشر فى : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 3:03 ص | آخر تحديث : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 3:03 ص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) بأن الجيش التركي أرسل رتلا عسكريا مساء السبت، إلى نقاط المراقبة في منطقة "خفض التصعيد" بريف حماة الشمالي ردا على تقدم الجيش السوري.

وأوضح المرصد السوري - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الرتل يتألف من نحو 20 آلية بينها عربات مصفحة وسيارات، تحمل جنودا ومعدات عسكرية، مؤكدا وصول رتل عسكري إلى "شير مغار" بجبل شحشبو في ريف حماة الشمالي.

وأكد المرصد أن هذا التحرك يتزامن مع اقتراب قوات الجيش السوري إلى نقطة المراقبة التركية في "الصرمان" بريف إدلب الشرقي.

وكانت وحدات من الجيش السوري استعادت - في وقت سابق اليوم - السيطرة على 3 قرى جديدة في إطار مواصلة عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الجنوبي الشرقي.


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