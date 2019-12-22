توقعات بإبرام اتفاق ثلاثي لإقامة خط أنابيب للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قريبا

اقتربت اليونان وقبرص وإسرائيل من إبرام اتفاق لتدشين مشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، بحسب تقارير إعلامية يونانية وقبرصية اليوم الأحد.

وقالت التقارير إنه من المقرر توقيع الاتفاق في يناير المقبل. وأكد وزير الخارجية القبرصية نيكوس خريستودوليديس حدوث "تطورات ذات صلة" على المستوى الدبلوماسي.

وتسعى إسرائيل إلى إرسال الغاز إلى أوروبا عبر خط "إيست ميد"، الذي يبلغ طوله 2100 كيلومتر، بداية من عام 2025. ويمكن أن تتجاوز تكلفة الخط، الذي يبدأ من إسرائيل إلى قبرص، ثم إلى جزيرة كريت، ليعبر الأراضي اليونانية، ويصل إلى إيطاليا في نهاية المطاف، 5ر6 مليار دولار.

ويحظى المشروع بدعم أمريكي، وله جانب جيوسياسي قوي، بالإضافة لأبعاده المتعلقة بالطاقة والاقتصاد. ويقول المشاركون في المشروع إنه سوف يكون بمثابة تحالف "لثلاث دول ديمقراطية في شرق البحر المتوسط" وهو الوحيد الممكن في منطقة تمزقها الصراعات.