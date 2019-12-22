 «أوقاف الوادي الجديد» تواصل تنفيذ خطة إحلال وتجديد عدد من المساجد - بوابة الشروق
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«أوقاف الوادي الجديد» تواصل تنفيذ خطة إحلال وتجديد عدد من المساجد

عمرو بحر:
نشر فى : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 12:29 م | آخر تحديث : الأحد 22 ديسمبر 2019 - 12:29 م

قال الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، إنه تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد 6 مساجد بالمحافظة بتكلفة إجمالية 9 ملايين و82 ألف جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد مسجد عين الدير بقرية القصر في مركز الداخلة بنسبة 85% وبتكلفة 917 ألف جنيه، لينتهي المشروع خلال شهرين من الآن، وتنفيذ مشروع إحلال وتجديد مسجد أبو منقار الكبير بمركز الفرافرة بنسبة 60% بتكلفة مليون و597 ألف جنيه وينتهي المشروع بعد 6 أشهر.

وتابع: وتنفيذ نسبة 75% من مشروع تجديد مسجد عباد الرحمن بمدينة موط في مركز الداخلة بتكلفة 2 مليون و268 ألف جنيه وينتهي المشروع بعد 6 أشهر من الآن، وتنفيذ نسبة 40% من مشروع إحلال وتجديد مسجد الشوادي في مدينة الفرافرة بتكلفة 2 مليون و257 ألف جنيه وسيدخل المسجد الخدمة بعد 8 شهور من الآن.

وأضاف: وتنفيذ نسبة 40% من إحلال وتجديد مسجد الحاجر بمركز الداخلة بتكلفة 2 مليون و301 ألف جنيه وينتهي المشروع بعد 10 أشهر من الآن، ونسبة 10% من مشروع إحلال مسجد القشلاق البحري بمدينة الخارجة بتكلفة 2 مليون و744 ألف جنيه وينتهي المشروع بعد 13 شهرًا من الآن.

وفي سياق متصل، أكد يوسف استمرار القوافل الدعوية وتنفيذ بروتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم، بجانب استمرار المفتشين في العمل وتقييم الخطباء والأئمة في المساجد، ومحاربة الأفكار المتطرفة وحماية المجتمع.

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