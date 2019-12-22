«الري»: استمرار مناقشة المسائل الخلافية حول سد النهضة يومي 9 و10 يناير في أديس أبابا

الوزارة تؤكد أهمية التوصل لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث ويحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة

اتفق وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية للمسائل الخلافية بشأن سد النهضة خلال الاجتماع الرابع، المقرر عقده في أديس أبابا يومي 9 و10 يناير المقبل.

وذكر بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، أن «اجتماع الخرطوم»، الذي اختتمت فعالياته مساء اليوم، شهد استكمال مناقشات مخرجات الاجتماع الأول الذي عقد في إثيوبيا، والثاني الذي عقد في القاهرة، وكذلك اجتماع واشنطن؛ في إطار محاولة تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث؛ للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد بيان الري أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشان ملء وتشغيل السد، وأهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود.

وأشار إلى أن الدول الثلاث واصلت النقاشات حول نقاط التوافق والاختلاف، خلال اجتماع الخرطوم.

وأكد البيان سعي الجانب المصري إلى التوصل لاتفاق بشان ملء وتشغيل السد ويحقق مصالح الدول الثلاث ويحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، بما يحافظ على استدامة النهر والمنفعة المشتركة.

واجتماع الخرطوم هو الثالث في اطار سلسلة الاجتماعات الأربعة، المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.