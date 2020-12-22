التموين: ما يقرب من 18 مشروعا في 11 محافظة باستثمارات 50 مليار جنيه

قال الدكتور إبراهيم عشوائي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يثمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في مشروعات الدولة.

وأضاف عشماوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الإثنين، أن هناك ما يقرب من 18 مشروعًا في 11 محافظة باستثمارات تقدر بـ50 مليار جنيه.

وأوضح أن إحدى المجموعات الإماراتية ضخت خلال العامين الماضيين ما يقرب من نصف مليار دولار في عدد من السلاسل التجارية والـ«هايبر ماركت»، فضلًا عن ضخ مجموعة إماراتية أخرى لاستثمارات في مراكز تجارية كبيرة.

وتابع: «تُقدر حجم استثماراتهم بما يقرب من ستة مليارات جنيه، سواء في الغربية أو المنصورة»، لافتًا إلى تنفيذ مشروع كبير لشركة أمريكية على أرض الغربية بإجمالي استثمارات سبعة مليارات جنيه.

وذكر أن هذه الاستثمارات مباشرة تُضخ في مشروعات حقيقية، مضيفًا أن هناك مشروع قومي كبير لمستودعات استراتيجية لإنشاء وإدارة وتشغيل مجموعة من المناطق والمستودعات الاستراتيجية.

وذكر أن دور الوزارة ينحصر في تقديم الأرض للمطور التجاري أو المستثمر وإرفاقها بمياه وكهرباء وصرف، ومن ثم اعتماد الخطة الرئيسية لهذه المشروعات، مضيفًا: «نساعد في التراخيص ونعطي هذه المشروعات بنظام حق الانتفاع لمدة تقارب من 50 سنة أو أكثر، طبقًا العائد على الاستثمار».

واستطرد: «طفرة كبيرة في قطاع التجارة»، منوهًا بأن هذا المجال يساهم بخُمس إجمالي الناتج المحلي.