أقرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم الأربعاء، أول دواء ضد فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة فايزر، يؤخذ عن طريق الفم.

ذكر بيان هيئة الدواء الأمريكية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم - "أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم تصريح استخدام طارئ، لدواء باكسلوفيد من شركة فايزر (أقراص نيرماترلفير، وأقراص ريتونافير، المعبأة للاستخدام عن طريق الفم)، لعلاج مرض فيروس كورونا الخفيف إلى المتوسط، لدى البالغون والأطفال المرضى (12 سنة وما فوق ويزنون 40 كيلو جرام على الأقل أو حوالي 88 رطلا)".

وأشارت إلى أن الاختبارات على الدواء أظهرت نتائج إيجابية؛ لاسيما لدى الذين أكثر عرضة للتطور إلى إصابة شديدة بالفيروس، موضحة أن العقار يتم تقديمه بوصفة طبية فقط.