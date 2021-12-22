رامي وحيد يعلن موعد عرض مسلسله الجديد المماليك

أعلن الفنان رامي وحيد عن موعد عرض مسلسه الجديد" المماليك" علي شاشة التليفزيون، وكتب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"

مسلسل "المماليك"تأليف هشام هلال، اخراج حازم فوده، وبطولة رامي وحيد ، محمد لطفي ، رانيا يوسف ، نانسي صلاح ، بيومي فؤاد ، عائشه ، محمد سليمان ، رامي غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف ، يوم ١ يناير ٢٠٢٢ علي قناة النهار ، من ٦٠ حلقه، يا رب يعجبكوا، مستني رأيكوا.

يذكر أن مسلسل" المماليك" ينتمى إلى نوعية الأعمال الطويلة التى تدور أحداثها فى 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى تشويقى من خلال 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل.

واستأنف فريق العمل تصوير الحلقات النهائية منه خلال اليومين الماضيين ويتبقى لهم أسبوع للانتهاء منه بشكل كامل.