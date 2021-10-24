تعليم الوادي الجديد: تنفيذ برنامج تدريبي حول تطوير الذات وتنمية مهارات الإدارات الحديثة

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بقطاع تعليم المحافظة من خلال تنسيق إدارة التدريب بالمديرية ضمن الخطة النصف سنوية للإدارة.

وقال حسن، إن البرنامج يتضمن تنمية مهارات الإدارة الحديثة بهدف النهوض بالعمل الإداري وتطوير العمل والتعرف على الآليات الحديثة للإدارة.

ويمتد البرنامج لمدة 3 أيام بواقع 12 ساعة تدريبية، ويستهدف مديري الإدارات التعليمية، ومديري الإدارات النوعية، ورؤساء الأقسام، والموجهين ومديري ووكلاء المدارس.

وأشار إلى أنه من شروط التقدم للبرنامج الإحالة للمحاكمة التأديبية، وتقديم طلب مرفق به بيان حالة معتمد.

وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضًا التدريب على تطوير الذات، والذي يهدف لتنمية التواصل مع الآخرين والتحفيز على النجاح والإنجاز وتحسين المهارات الشخصية والعملية.

كما يشمل البرنامج العاملين بقطاع تعليم المحافظة من جميع الإدارات التعليمية الخمس، فضلًا عن أن يكون حاصل على مؤهل عالي، وإحالة للمحاكمة التأديبية.

وأشار حسن، إلى أن التقديم بأقسام التدريب في الإدارات التعليمية الخمس، من خلال المسؤولين بإدارة التدريب بالمديرية.