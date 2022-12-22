إطلاق سراح القاتل المتسلسل الشهير تشارلز سوبراج الملقب بالثعبان

وكان معظم ضحاياه من الشباب الغربيين الذين كانوا يجوبون الهند وتايلاند.

وكان سوبراج يقضي حكمين بالسجن مدى الحياة، كل منهما 20 عامًا، في عاصمة نيبال بتهمة قتل امرأة أمريكية، وهي كوني جو برونزيتش، وصديقتها الكندية، لوران كاريير.

وكان قد أدين في محاكمتين منفصلتين، آخرهما في عام 2014 عندما حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا في سجن شديد الحراسة بتهمة قتل كاريير.