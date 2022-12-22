البنك الأهلي وبنك مصر يخفضان حدود سحب الدولار بالبطاقات خارج مصر

أعلن بنك مصر، على موقعه الإلكتروني، خفض حدود السحب النقدي على الدولار خارج مصر من ماكينات الصراف الآلي (ATM) باستخدام بطاقات الخصم المباشر (المرتبطة بحساب العميل) والائتمان للمشتريات المعروفة باسم (الكريدت كارد) للمرة الثانية على التوالي بحسب البيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.



وتواكب قرار بنك مصر بتقليص حدود السحب النقدي مع رفع نسبة العمولة إلى 10% من إجمالي قيمة السحب النقدي والمشتريات بخلاف عمولة 3% من إجمالي السحبة على استخدام ماكينة خارج مصر بالإضافة لفرض 50 جنيه كرسوم على كل عملية سحب.



كما قلص بنك مصر قبل أيام حدود المشتريات خارج مصر باستخدام ماكينات بوينت سيل باستخدام بطاقات الائتمان والخصم المباشر وهو إجراء اتبعه عدد من البنوك لتخفيف الضغوط على العملة.



وخفض بنك مصر حدود السحب النقدي على الدولار خارج مصر أو المشتريات يأتي للمرة الثانية بعد ما خفضها أول مرة قبل 3 شهور بعد اكتشاف البنوك سوء استخدام من العملاء في وقت يعاني فيه الجهاز المصرفي من ضغوط على العملة.



وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.



وتشمل حدود السحب النقدي للدولار من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر بعد خفضها للمرة الثانية على التوالي:



أولا-حدود السحب النقدي للدولار خارج مصر من خلال ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان:



-البطاقة الكلاسيكية: تراجعت حدود السحب النقدي إلى 100 دولار شهريا بدلا من 500 دولار.



-البطاقة الذهبية: انخفضت حدود السحب النقدي إلى 100 دولار شهريا بدلا من 500 دولار.



-البطاقة التيتانيوم: انخفضت حدود السحب النقدي إلى 250 دولار شهريا بدلا من 750 دولار.



-بطاقات وورلد وورلد إيليت والبلاتينية: انخفضت حدود السحب النقدي إلى 500 دولار شهريا بدلا من 1500 دولار.



ثانيا-حدود السحب النقدي للدولار باستخدام بطاقات الخصم المباشر خارج مصر:



-البطاقة الكلاسيكية: تراجعت حدود السحب النقدي إلى 100 دولار شهريا بدلا من 500 دولار.



-البطاقة الذهبية: انخفضت حدود السحب النقدي إلى 100 دولار شهريا بدلا من 500 دولار.



-البطاقة التيتانيوم: انخفضت حدود السحب النقدي إلى 250 دولار شهريا بدلا من 750 دولار.



-البطاقة الثلاثة وورلد وورلد إيليت والبلاتينية: انخفضت حدود السحب النقدي إلى 500 دولار شهريا بدلا من 1500 دولار.



في السياق ذاته، قرر البنك الأهلي المصري خفض حدود تدبير الدولار، لعمليات السحب النقدي والمشتريات خارج مصر، للمرة الثانية خلال 3 شهور.



ويسري قرار خفض حدود تدبير العملة الأجنبية، على بطاقات الخصم المباشر (المرتبطة بحساب العميل)، والائتمان المعروف باسم الكريدت كارد (للمشتريات) بحسب ما نشر على موقعه الإلكتروني.



وتزامن قرار البنك الأهلي بخفض الحدود مع قرار إضافي بزيادة نسبة العمولة على السحب النقدي للدولار والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدلا من 3%، وفقا لبيانات عبر البنكين.



كما يقر البنك بخلاف 10% عمولة أخرى 3% من إجمالي قيمة السحب النقدي فقط دون المشتريات مقابل استخدام ماكينة صراف آلي خارج مصر مع إضافة رسوم 30 جنيهًا على كل عملية سحب.



وتتيح البنوك لعملائها استخدام بطاقاتهم المصرفية المقومة بالجنيه المصري باختلاف أنواعها خارج مصر للشراء أو السحب النقدي بعملة الدولة المتواجد فيها العميل من خلال نظام سويفت عالمي يتيح تبديل أي عملة كارت بالعملة المتواجد فيها العميل مقابل خصم عمولة لإتاحة الخدمة.



حدود السحب النقدي والمشتريات خارج مصر على بطاقات الخصم المباشر بعد خفضها:



-البطاقة الكلاسيكية: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 2.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 20 ألف جنيه، فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 50 ألف جنيه.



-البطاقة الذهبية: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 2.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا، بدلا من 30 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 25 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 100 ألف جنيه.



-البطاقة البلاتينية: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 7.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 40 ألف جنيه، فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 37.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 250 ألف جنيه.



-بطاقة وورلد: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 50 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 37.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 400 ألف جنيه.



-بطاقة وورلد إيليت: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 50 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 62.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 500 ألف جنيه.



حدود السحب النقدي والمشتريات خارج مصر على بطاقات الائتمان بعد خفضها:



-البطاقة استاندرد: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 2.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 20 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 20 ألف جنيه يوميا وحد البطاقة شهريا.



-البطاقة الذهبية: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 2.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 30 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 25 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 50 ألف جنيه يوميا.



-البطاقة بلاتينوم: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 6.25 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا، بدلا من 40 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 62.5 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 250 ألف جنيه يوميا .



-بطاقة وورلد: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 80 ألف جنيه، فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 100 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا.بدلا من 350 ألف جنيه يوميا.



-بطاقة وورلد إيليت: تم خفض حدود السحب النقدي إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه سواء يوميا أو شهريا، بدلا من 80 ألف جنيه فيما تراجعت المشتريات إلى ما يعادل 100 ألف جنيه سواء يوميا أو شهريا بدلا من 450 ألف جنيه.