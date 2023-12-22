الأخدود يهزم الشباب في الدوري السعودي

حقق فريق الأخدود فوزًا ثمينًا على نظيره النصر بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الهذلول بن عبد العزيز مساء اليوم الجمعة، في الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين فريق الأخدود بالفضل في تحقيق الانتصار أمام الشباب لمهاجمه النيجيري سافيور جودوين، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

حاول لاعبو فريق الشباب إدارك هدف التعادل خلال أحداث الشوط الثاني، ولكن تألق الحارس باولو فيتور حرمهم من تحقيق ذلك.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الأخدود رصيده للنقطة 19 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 18 بالمركز الثالث عشر.