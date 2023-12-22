 الأخدود يهزم الشباب في الدوري السعودي - بوابة الشروق
الجمعة 22 ديسمبر 2023 8:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الأخدود يهزم الشباب في الدوري السعودي

محمد عاطف
نشر في: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 8:06 م | آخر تحديث: الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 8:06 م

حقق فريق الأخدود فوزًا ثمينًا على نظيره النصر بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الهذلول بن عبد العزيز مساء اليوم الجمعة، في الدوري السعودي للمحترفين.

ويدين فريق الأخدود بالفضل في تحقيق الانتصار أمام الشباب لمهاجمه النيجيري سافيور جودوين، والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

حاول لاعبو فريق الشباب إدارك هدف التعادل خلال أحداث الشوط الثاني، ولكن تألق الحارس باولو فيتور حرمهم من تحقيق ذلك.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الأخدود رصيده للنقطة 19 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 18 بالمركز الثالث عشر. 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك