محمود العسيلي: «واحد معرفوش» يعتلي صدارة الأكثر استماعا بالوطن العربي!

فسر المطرب والملحن الموسيقي محمود العسيلي، أسباب تراجع أغاني المهرجانات على الساحة ‏الغنائية خلال الآونة الأخيرة، قائلا: «التريند بيتغير مع الوقت». ‏

ورد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة ‏‏«القاهرة والناس» مساء الخميس، «اختفاء مطربي المهرجانات» إلى غياب التجديد إلى جانب ‏صعود أغاني التراب. ‏

وأبدى اندهاشه من اعتلاء مطرب غير مشهور صدارة الأعلى استماعا بالوطن العربي ، قائلا: ‏‏«في واحد معرفوش وعمري بحياته ما سمعته، اسمه عصام صاصا، هو الأكثر استماعا على ‏جميع المنصات واليوتيوب في الوطن العربي، تقريبا بيغني مهرجانات!». ‏

وتوقع تراجع أغاني التراب من صدارة قائمة الاستماع، مرجعا ذلك إلى: «أنه مبني على موضة ‏كأغاني المهرجانات- وليس قاعدة ثابتة- باستثناء بعض الحالات المرجح استمراراها». ‏

ونوه إلى أهمية تزامن التجديد والتغيير في الأداء مع الحفاظ على الشكل الفني، موضحا: «نجاح ‏أغاني المهرجانات من فترة؛ كان كبير جدا مقارنة بالوضع الحالي، لأنها كانت ظاهرة زي شعبان ‏عبد الرحيم زمان».‏