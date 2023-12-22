محمود العسيلي: «واحد معرفوش» يعتلي صدارة الأكثر استماعا بالوطن العربي!

فسر المطرب والملحن الموسيقي محمود العسيلي، أسباب تراجع أغاني المهرجانات على الساحة الغنائية خلال الآونة الأخيرة، قائلا: «التريند بيتغير مع الوقت».
ورد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، «اختفاء مطربي المهرجانات» إلى غياب التجديد إلى جانب صعود أغاني التراب.
وأبدى اندهاشه من اعتلاء مطرب غير مشهور صدارة الأعلى استماعا بالوطن العربي ، قائلا: «في واحد معرفوش وعمري بحياته ما سمعته، اسمه عصام صاصا، هو الأكثر استماعا على جميع المنصات واليوتيوب في الوطن العربي، تقريبا بيغني مهرجانات!».
وتوقع تراجع أغاني التراب من صدارة قائمة الاستماع، مرجعا ذلك إلى: «أنه مبني على موضة كأغاني المهرجانات- وليس قاعدة ثابتة- باستثناء بعض الحالات المرجح استمراراها».
ونوه إلى أهمية تزامن التجديد والتغيير في الأداء مع الحفاظ على الشكل الفني، موضحا: «نجاح أغاني المهرجانات من فترة؛ كان كبير جدا مقارنة بالوضع الحالي، لأنها كانت ظاهرة زي شعبان عبد الرحيم زمان».