علق المطرب والملحن الموسيقي محمود العسيلي، على واقعه خلافه السابقة مع المطربة اللبنانية ميريام فارس.
وتعود أحداث الخلاف إلى عام 2019، حينما سخر العسيلي من المطربة اللبنانية بأحد التغريدات عبر منصة إكس تويتر سابقا، في أعقاب تعليل الأخيرة عدم إقامتها حفلات داخل مصر إلى أنها: «أصبحت ثقيلة على مصر» قبل اعتذارها في وقت لاحق.
وأعرب العسيلي خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، عن اندهاشه مؤخرا من هجوم بعض الفنانين على مصر، قائلا: «في ناس فجأة بتنسي نفسها، وهي كبرت على مصر، والصراحة هي مبتعرفش تغني آوي».
وعلق أسباب نجاحها إلى عوامل أخرى، قائلا: «ممكن تكون نجحت علشان بتعرف ترقص، أو نجحت علشان التكنولوجيا ممكن تحول مغني مبيعرفش يغني آوي إلى أنه يغني مضبوط»، حسب تعبيره.
ورحب العسيلي باعتذارها وعودتها إلى إقامة الحفلات الغنائية في مصر خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا أنه لا يحمل «أية ضغائن تجاه الآخرين، قائلا: «أنا متصالح مع نفسي جدا، أي حد يقصدني في الفن لا يوجد لدي أي مشكلة معه».