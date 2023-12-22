علق المطرب والملحن الموسيقي محمود العسيلي، على واقعه خلافه السابقة مع المطربة اللبنانية ‏ميريام فارس. ‏

وتعود أحداث الخلاف إلى عام 2019، حينما سخر العسيلي من المطربة اللبنانية بأحد التغريدات ‏عبر منصة إكس تويتر سابقا، في أعقاب تعليل الأخيرة عدم إقامتها حفلات داخل مصر إلى أنها: ‏‏«أصبحت ثقيلة على مصر» قبل اعتذارها في وقت لاحق. ‏

وأعرب العسيلي خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع ‏عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، عن اندهاشه مؤخرا من هجوم بعض الفنانين على ‏مصر، قائلا: «في ناس فجأة بتنسي نفسها، وهي كبرت على مصر، والصراحة هي مبتعرفش ‏تغني آوي». ‏

وعلق أسباب نجاحها إلى عوامل أخرى، قائلا: «ممكن تكون نجحت علشان بتعرف ترقص، أو ‏نجحت علشان التكنولوجيا ممكن تحول مغني مبيعرفش يغني آوي إلى أنه يغني مضبوط»، ‏حسب تعبيره. ‏

ورحب العسيلي باعتذارها وعودتها إلى إقامة الحفلات الغنائية في مصر خلال الآونة الأخيرة، ‏مؤكدا أنه لا يحمل «أية ضغائن تجاه الآخرين، قائلا: «أنا متصالح مع نفسي جدا، أي حد يقصدني ‏في الفن لا يوجد لدي أي مشكلة معه».‏