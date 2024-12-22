محافظ المنيا: افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة أبو هلال والتجهيز لافتتاح السوق الحضري الجديد بماقوسة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إنشاء السوق الحضري يُعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي منطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا، حيث تم تصميمه ليستوعب 86 محلاً تجاريًا و12 مكتبًا إداريًا، ويعمل يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع لتلبية احتياجات المواطنين. وشدد على أهمية التنسيق مع التجار لضمان الالتزام بالأسعار المخفضة التي تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق العامة، مع الحفاظ على الجودة العالية.

وأوضح محافظ المنيا أن السوق يأتي بعد تطويره ورفع كفاءته لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة “بداية” التي تهدف لدعم صغار التجار والباعة الجائلين وخلق بيئة منظمة وآمنة.

وأشار كدواني إلى أن السوق يأتي ضمن رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تولي تنمية صعيد مصر أولوية قصوى. وأكد أن السوق يسهم في نقل الباعة الجائلين من الأرصفة والأسواق العشوائية إلى أماكن منظمة، بما يحسن المظهر الحضاري للمدينة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد اللواء كدواني بالتعاون المثمر مع وزارة التموين والغرفة التجارية في تنظيم المنافذ والأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة. ووجه الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الجهد، كما استمع إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية ووجه بتقديم المساعدات اللازمة لهم، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

شارك في الافتتاح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، الذي أوضح توفير 13 سيارة محملة بالسلع الغذائية واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والمنظفات والمفروشات بتخفيضات تصل إلى 30%. كما حضر أحمد راضي مخلوف، رئيس الغرفة التجارية، وعامر طه، رئيس مدينة المنيا.

وكشف محافظ المنيا أنه يبحث مع المهندس أحمد راضي، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، التجهيزات النهائية لإدخال الخدمة قريبًا لعدد من المحال التجارية التابعة لوزارة الأوقاف بمنطقة ماقوسة بحي غرب مدينة المنيا، بهدف إقامة سوق حضاري يليق بالمواطن المنياوي ويخفف الضغط عن وسط المدينة.

وأوضح كدواني أن المنطقة التجارية الجديدة تضم 364 شادراً و14 ثلاجة خضار وفاكهة، مؤكدًا أن افتتاح السوق سيمثل نقلة نوعية لحركة التجارة والتسوق. ويسهم المشروع في تخفيف الزحام والضغط المروري بوسط المدينة، ويوفر بيئة صحية وآمنة لحركة البيع والشراء.

وأشار المحافظ إلى أن السوق الجديد يجسد رؤية المحافظة في القضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء مشروعات حضارية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل جديدة، مع ضمان توفير كافة التسهيلات لضمان نجاح المشروع واستدامته.



