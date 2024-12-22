 لأول مرة.. أشرف داري أساسيا مع الأهلي أمام بلوزداد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لأول مرة.. أشرف داري أساسيا مع الأهلي أمام بلوزداد

محمود باهي
نشر في: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 4:50 م | آخر تحديث: الأحد 22 ديسمبر 2024 - 4:50 م

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التشكيل الأساسي للفريق الذي سيخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الأحد، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.

يتواجد المدافع المغربي أشرف داري أساسيا لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الفريق مطلع الموسم الجاري قادما من بريست الفرنسي، بعدما جلس بديلا خلال المباريات الأخيرة بعد تعافيه من الإصابة.

ويبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم..

حراسة المرمى.. محمد الشناوي.

الدفاع.. خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، أشرف داري، يحيى عطية الله.

الوسط.. عمرو السولية، أكرم توفيق، مروان عطية.

الهجوم.. رضا سليم، حسين الشحات، ووسام أبو علي.


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