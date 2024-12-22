مقتل 10 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة صغيرة في بلدة برازيلية سياحية

قالت هيئة الدفاع المدني البرازيلية إن طائرة صغيرة تحطمت في جرامادو، وهي بلدة برازيلية تحظى بشعبية كبيرة بين السياح، اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب العشرة وأفراد الطاقم الذين كانوا على متنها وإصابة ما يزيد على 12 آخرين على الأرض.

وأوضحت هيئة الدفاع المدني في منشور على تطبيق إكس بأن الطائرة اصطدمت بمدخنة منزل ثم بالطابق الثاني لأحد المباني قبل أن تتحطم على متجر للهواتف المحمولة في حي غالبيته مناطق سكنية في بلدة جرامادو.

وتم نقل أكثر من اثني عشر شخصا كانوا على الأرض إلى مستشفيات مصابين بجروح، وحالات استنشاق دخان، وتردد أن اثنين منهم في حالة حرجة.

ولم يتضح على الفور سبب وقوع حادث التحطم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الركاب كانوا من نفس العائلة وكانوا مسافرين إلى ولاية ساو باولو قادمين من مدينة أخرى في ولاية ريو جراندي دو سول.

وتقع بلدة جرامادو في جبال سيرا جوتشا وتحظى بشعبية كبيرة بين السياح البرازيليين الذين يستمتعون بالطقس البارد وأماكن التنزه والطرز المعمارية التقليدية.