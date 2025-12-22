محافظ البحيرة: تكثيف جهود لجنة غلق المحال التجارية غير المرخصة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أهمية قانون المحال العامة الجديد في تنظيم منظومة العمل بالمحال التجارية، حيث يضع إطارا تشريعيا واضحا وثابتا لاشتراطات الترخيص، ويتيح آليات مرنة لتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة.

وذكرت جاكلين، في بيان اليوم، متابعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير، برئاسة عبدالخالق شوشة، أعمال لجنة غلق المحال التجارية غير المرخصة؛ حيث تم المرور على عدد من المحال للتأكد من الالتزام بكل الاشتراطات البيئية والصحية، ومراجعة التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، حرصا على صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ قرارات الغلق للمحال المخالفة.

وشددت على استمرار الحملات الرقابية، مع إتاحة الفرصة لأصحاب المحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون، بما يحقق الانضباط ويحفظ حقوق الدولة ويضمن سلامة المواطنين.

وأهابت بأصحاب المحال العامة بسرعة استخراج التراخيص اللازمة، علما بأن المستندات المطلوبة تتضمن بصورة موجزة، إثبات الهوية، عقد ملكية أو إيجار، موافقة وزارة القوى العاملة، البطاقة الضريبية، السجل التجاري، رخصة البناء أو ما يفيد تقنين وضع العقار، إلى جانب باقي المستندات الفنية والصحية اللازمة، خاصة للمحال المختصة بتداول الأغذية.