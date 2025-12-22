ويتكوف: محادثات السلام بين أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا في فلوريدا مثمرة وبناءة

قال مبعوث البيت الأبيض اليوم الأحد إنه أجرى محادثات "مثمرة وبناءة" في فلوريدا مع ممثلين أوكرانيين وأوروبيين لإنهاء الحرب التي استمرت قرابة الأربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا.

ونشر ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي، على وسائل التواصل الاجتماعي أن المحادثات هدفت إلى التوصل إلى نهج استراتيجي مشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا.

وقال المبعوث الأمريكي للرئيس دونالد ترامب: "أولويتنا المشتركة هي وقف القتل وضمان الأمن المضمون وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها وازدهارها على المدى الطويل. يجب أن يكون السلام ليس مجرد وقف للأعمال العدائية، بل أيضا أساسا كريما لمستقبل مستقر".

وتأتي هذه المحادثات ضمن جهود إدارة ترامب المستمرة منذ عدة أشهر لتحقيق السلام، وأطلق ترامب دفعة دبلوماسية واسعة لإنهاء الحرب، لكن جهوده واجهت مطالب متعارضة بشدة بين موسكو وكييف. وقد أشار بوتين مؤخرا إلى أنه متمسك بمطالبه القصوى بشأن أوكرانيا، في الوقت الذي تتقدم فيه قوات موسكو على الأرض رغم الخسائر الكبيرة.