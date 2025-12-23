الأرصاد تحذر: ليالٍ شتوية شديدة البرودة وفرص أمطار خفيفة على أغلب المحافظات الساحلية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بدأت تشهد الأجواء الشتوية بامتياز، حيث يسجل الليل انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، خاصة في القاهرة الكبرى التي تتراوح الصغرى بين ْ12 وْ13 درجة مئوية، وبعض المدن الجديدة أقل من 10ْ درجات، بينما تصل الصغرى في محافظات شمال الصعيد إلى 6ْ و7ْ درجات.

وأوضحت "غانم" خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس، اليوم الاثنين، أن أغلب الكتل الهوائية القادمة صحراوية وجافة، ما يزيد الشعور بالبرودة نتيجة انخفاض الرطوبة، لافتة إلى أن الليالي المقبلة ستكون شديدة البرودة، بينما تميل درجات الحرارة للدفء خلال النهار، حيث يتراوح متوسط الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين ْ20 وْ22 درجة مئوية حتى بداية الأسبوع المقبل .

وحذرت من الشبورة المائية، التي من المتوقع أن تزداد كثافتها يوم الخميس والجمعة والسبت، وتكون مؤثرة على الرؤية الأفقية من الفجر وحتى نحو الساعة 9 صباحًا، مع تلاشيها تدريجيًا مع شروق الشمس.

وأضافت أن هناك فرص للأمطار الخفيفة على أغلب المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، كما قد تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من حلايب وشلاتين، مؤكدة على أن فرص الأمطار خلال الأسبوع الجاري أغلبها في الأماكن الساحلية.

وشددت على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر لمواجهة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.