ليفربول ضيفا ثقيلا على وولفرهامبتون في مهمة التقدم نحو اللقب

كلوب يسعى لتعزيز صدارته للدوري وتوسيع الفارق مع السيتي.. شكوك حول لحاق شاكيري بالمباراة.. وماني هداف مباريات الفريقين

يلتقي ليفربول وولفرهامبتون في العاشرة مساء اليوم على ملعب مولينيو، وذلك في إطار الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويتربع الريدز على قمة جدول الدورى الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتى الذى يليه فى جدول الترتيب، وتألق بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وأسعد مشجعيه حيث لعب 22 مباراة حتى الآن فى البريميرليج، حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل مباراة واحدة ولم يهزم فى أى مباراة حتى الآن، ولذلك يعد هذا الموسم استثنائي بالنسبة له، وكانت آخر مواجهات الفريق أمام مانشستر يونايتد وتمكن من الفوز بنتيجة 0-2.

فيما يحتل وولفرهامبتون المركز السادس فى ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 34 نقطة، ولعب حتى الآن 23 مباراة تمكن من الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 مباريات وخسر فى 5 مباريات، وكان آخر لقاء بين الذئاب والريدز قد انتهى بفوز الأخير بنتيجة 1-0، أما آخر مباريات الوولفيز فى الدورى كانت أمام ساوثامبتون وانتهت بفوزه بنتيجة 2-3.

ويأمل الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الحالي في تحقيق الانتصار على خصمه الصعب ولفرهامبتون، للمضي قدماً نحو تحقيق حلم الليفر بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990.

ويغيب عن وولفرهامبتون الثنائي ويلي بولي وروبين فيناجري بداعي الإصابة، ومن المتوقع أن يشهد اللقاء عودة ديوجو جوتا.

ومن المتوقع ألا يغير نونو سانتو طريقته كثيرًا أيًا كان المنافس، ومن المتوقع أن يبدأ بباتريسيو في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي رومان سايس وكوادي وديندونكير، وأمامهم سيتواجد 4 لاعبين هم دويرتي وموتينيو ونيفيس وجوني، أما الهجوم فسيقوده خيمينيز وسيتواجد بجانبه آداما تراوري ونيتو.

في المقابل، يعول يورجن كلوب كعادته على الثلاثي الهجومي ساديو ماني وفيرمينو ومحمد صلاح، الذي لاقى إشادات كبيرة في إنجلترا ووسائل الإعلام بعد هدفه القاتل في الدقيقة الأخيرة في شباك مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، ليعود من جديد لحاسة التهديف مع الريدز.

ويعاني ليفربول من عدد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة، هم شاكيري ولوفرين ونابي كيتا وكلاين وجيمس ميلنر.

ستستمر ثنائية جوميز وفان دايك في قلب دفاع الريدز، وسيتواجد آرنولد كظهير أيمن وروبرتسون كظهير أيسر، وفي الوسط سنرى الثلاثي فينالدوم وتشامبرلين وهندرسون، وبالطبع سيتواجد الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو في الهجوم.

ويسعى جيردان شاكيري جناح ليفربول للعودة سريعا للمشاركة مع فريقه، بعد الغياب عن مواجهة مانشستر يونايتد بسبب إصابة في السمانة.

وغاب الدولي السويسري عن الفوز الثمين على يونايتد بهدفين دون مقابل سجلهما فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال شاكيري لموقع ناديه: "الأمر بسيط. واجهت مشكلة صغيرة خلال التدريب. أتمنى العودة سريعاً هذا الأسبوع".

وأضاف "دعونا نرى ما يحدث، لا أستطيع التأكيد لكن سيكون الأمر جيداً إذا كان كذلك".

ليفربول واجه ولفرهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد 11 مرة، فاز ليفربول في تسع مباريات، وتعادل الفريقان في واحدة، وانتصر الولفز مرة فقط، وسجل الريدز في مرمى ولفرهامبتون 17 هدفاً، بينما تلقت شباك الليفر ثلاثة أهداف فقط.

ويعتبر السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الحالي هو هداف مباريات الفريقين برصيد ثلاثة أهداف.

ليفربول فاز في مبارياته 6 الأخيرة أمام ولفرهامبتون، وتلقت شباكه فقط هدفاً، حيث كانت المرة الوحيدة التي انتصر فيها الولفز على متصدر الدوري الحالي في موسم 2010 / 2011 بهدفٍ نظيف.