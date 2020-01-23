غالبت الدموع الإعلامي تامر أمين وهو يشاهد مقطع الفيديو الخاص بكلمة الطالب بأكاديمية الشرطة عاطف وائل طاحون، نجل الشهيد البطل العميد وائل طاحون، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، اليوم الخميس.

وعلق أثناء تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، قائلًا: «هو في كده؟ في جمال وصمود واحتساب وإيمان وعزيمة وحب وتضحية للبلد هكذا، ربما وأنت تشاهد تأثرت مثلي وقلت الزوجة بطلة لكن إذا وضعت نفسك مكانها لن تستطيع القيام بما فعلت».

وأشار إلى أن المشهد يعكس قيمة ومعنى التضحية بشكل حقيقي، وأن إيمان الطالب وعقيدته وفهمه لرسالته في الدنيا انعكاس لهذا الأمر، مردفًا: «عند رؤيتنا لهذا المشهد تهون العديد من الأمور في حياتنا، نقول الحمد لله نحن في نعمة كبيرة ومشاكلنا ومصائبنا مهما كانت كبيرة لا تماثل ذرة تراب أمام قصة كلها معاناة ودراما وشجن ووطنية كقصة عائلة الشهيد طاحون».

وتمنى أن يصبح كافة أبناء الشعب المصري مثل «عاطف»، متوجهًا بالتحية له ولأسرته: «100 قبلة على جبين الزوجتين المترملتين، و100 تحية للطالب بكلية الشرطة، ولا أستطيع أن أعرب عن مدى فخري به والرسالة التي قدمها لي».

يُذكر أن الشهيد العميد وائل طاحون، مفتش الأمن العام بإدارة البحث الجنائي، أُستشهد صباح الثلاثاء 21 أبريل 2015 بطلقات إرهابيين، أثناء خروجه من منزله بحي النعام بالمطرية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة بالدولة.