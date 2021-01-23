توفي، صباح اليوم السبت، المحاور الأمريكي الشهير لاري كينج، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر ناهز 87 عاماً، حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ويعد لاري كينج أحد أشهر مقدمي البرامج في العالم، وتُعد حواراته مع المشاهير مرجعاً لمن أراد أن يتعلم فن الحوار وطرح الأسئلة على الضيوف.

وفي هذه السطور تستعرض «الشروق» لمحات من أشهر الضيوف الذين حاورهم لاري كينج، خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من نصف قرن.

استضاف نقاش عام 1993 بين نائب الرئيس الأمريكي آنذاك آل جور، والملياردير من تكساس روس بيروت، بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا)، والتي حطمت سجلات التصنيف في ذلك الوقت، ووصلت إلى أكثر من 16.3 مليون مشاهد، حسب "بي بي سي".

وفي عام 1995 أجرى في نفس الوقت مقابلة مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق رابين، والعاهل الأردني الملك حسين.

وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن، أجرى كينج مقابلات مع أكثر من 700 ضيف، بما في ذلك أول المستجيبين والناجين، وأكثر من 35 من قادة العالم وكبار الشخصيات.

حصل على جوائز عن المقابلات التي أجراها في السجن، بما في ذلك مع الأم والابن المدانين بقتل سانتي وكينيث كيميس، كارلا فاي تاكر، أول امرأة تُعدم في تكساس، والملاكم مايك تايسون.

كما أجرى مقابلة مع المغني الأسطوري فرانك سيناترا، الذي نادراً ما تمت مقابلته، وذلك في عام 1988، وفق ما ذكرت بي بي سي.

وأجرى مقابلة مع الممثل مارلون براندو، الذي لم يوافق على إجراء المقابلات، كانت من بين أبرز مسيرته المهنية.