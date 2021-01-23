ألمانيا تسجل 16 ألفا و417 إصابة و879 وفاة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الألمانية 16 ألفا و417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و879 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب ما أظهرته بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفع بذلك إجمالي عدد إصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليونين و122 ألفا و679 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 51 ألفا و521 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة "دي فيلت" الألمانية في نسختها الإلكترونية.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حوالي مليون و795 ألفا و400 حالة حتى الآن.