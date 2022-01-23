وزير المالية التركي يتوقع وصول التضخم لذروته عند 40% في 2022

قال وزير المالية التركي نور الدين نباتي إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند نحو 40% خلال الأشهر المقبلة، وألا يتجاوز 50% في 2022 ، وذلك حسبما نقلت مصادر حضرت اجتماعا مع الوزير.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد جاءت توقعات نباتي الأكثر تفصيلا حتى الآن بشأن أسعار المستهلكين في عام 2022 ضمن لقاء مع 60 خبيرا ومحللا اقتصاديا أمس في اسطنبول.



ونقل أحد المصادر عن الوزير القول إن معدل التضخم قد لا ينخفض عن 30% حتى نهاية العام. ورفضت وزارة المالية التركية التعليق.



وكان التضخم قد وصل إلى 1ر36% في ديسمبر، وهو أعلى معدل منذ بداية حكم الرئيس رجب طيب أردوغان قبل 19 عاما.



ووفقا لمسح للبنك المركزي التركي، فقد قفزت التوقعات للتضخم للأشهر الـ 12 المقبلة إلى 37ر25% من 39ر21% .



وارتفعت الأسعار بضغط من قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة الرئيسية بـ 500 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية، قبل أن يوقف في اجتماعه الخميس الماضي سلسلة الخفض.



كانت سياسة التيسير الكبير طلبا من أردوغان، الذي قال إن خفض أسعار الفائدة سيحتوي أسعار المستلهكين ويعزز النمو. وكان تراجع قيمة الليرة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية، المحرك الأكبر لارتفاع التضخم.



وفقدت العملة التركية نحو 50% من قيمتها في ثلاثة أشهر قبل أن تستقر بعد أن طبقت الحكومة تدابير طارئة في ديسمبرالماضي، بما في ذلك برنامج لتعويض حائزي الليرة عن تراجعات كبيرة للعملة.



كما تعهد البنك المركزي التركي بتقديم حوافز للشركات التي تقوم بتحويل حسابات بالعملة الأجنبية وودائع ذهب إلى ودائع لأجل بالليرة التركية.



وتوقع نباتي، وفقا للمصادر، أن تؤدي الإجراءات التي تتخذها السلطات لدعم الليرة إلى تحويل أصول شركات بقيمة عشرة مليارات دولار إلى الليرة.