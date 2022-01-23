ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة شخصين و2250 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

تمكنت حملة لمديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء أشرف صلاح مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 4 أسلحة نارية "طبنجتين، وفردي خرطوش"، و850 جرام حشيش، و140جرام هيروين، وكيلو بانجو، بحوزة شخصين.

وضبطت الحملة 30 قضية تموينية متنوعة "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص"، وحررت 2250 مخالفة مرورية متنوعة، وضبطت 18 دراجة بخارية.

ونجحت في تنفيذ الأحكام من تنفيذ 650 حكما قضائيا، ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.