تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأحد، انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي الأول الذي يحمل عنوان «الشراكة المصرية الأفريقية وسبل تنمية السياحة العلاجية» وذلك في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري.

ويناقش المؤتمر سبل تعزيز ودعم نظم الصحة بالدول الأفريقية الشقيقة، بالإضافة إلى دعم فرص تقديم خدمات السياحة العلاجية للوافدين من الدول الأفريقية ضمن برنامج «نرعاك في مصر» التي تضمن العلاج بأحدث نظم الرعاية الصحية عالميًا بمستشفيات هيئة الرعاية ذراع الدولة المصرية لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل.

كما يناقش المؤتمر آليات نقل التجارب الصحية الرائدة في مصر للأشقاء الأفارقة، تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة هذا العام، مع دعم سبل الدبلوماسية الطبية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية باعتبارها القوى الناعمة في مد جسور التواصل مع دول الجنوب في حضور 25 سفيرًا إفريقيًا.

كما يعد المؤتمر فرصة هامة للحوار مع السفراء الأفارقة وممثلي قطاعاتهم الصحية لبحث سبل تقديم كافة الخبرات العلمية والعملية للأشقاء الأفارقة في قطاع الصحة وفق توجيهات القيادة السياسية بنقل كل التجارب الصحية الناجحة من مصر لأفريقيا.