برلماني: ثورة 25 يناير أحدثت انفصالا بين جيلين بالكامل

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك أطرافا خارجية طوال الوقت مستهدفة للمنطقة العربية والأوطان المترابطة، مشيرًا إلى أن أمريكا غزت العراق بشعار الديمقراطية وخربته وتركته يعاني من هذا الأمر.



وتابع الخولي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الأحد، أن أحداث 25 يناير تسببت في حدوث انفصال بين جيلين بالكامل، مضيفًا أنه ظهر جيل في 2011 عبر الفيس بوك يتطلع للمستقبل.



وأضاف أنه على الرغم من مرور فترة كبيرة على ثورة يناير 2011، فإن كل عام يزاد الأمر وضوحًا أكثر فأكثر، لافتًا إلى أن مع مرور الوقت بدأت القدرة على التحليل وتداعيات الأحداث وقراءة المشهد بشكل كبير مما سبق.



وأوضح أن الجيل الذي كان يحكم في 2011 كان كبيرا في السن، ونتيجة البقاء في الحكم لفترات طويلة، انفصل هذا الجيل عن جيل جديد ظهر في شباب الثورة.