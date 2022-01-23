رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: إصابات كورونا كثيرة لكن حدتها أقل

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح، إن الدول بدأت في منح جرعة تنشيطية رابعة من لقاح كورونا وليس ثالثة، مشيرًا إلى أهمية التطعيمات في حماية البشرية من الأمراض والأوبئة والوفيات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن نسبة وفيات كورونا كان من الممكن أن تكون مرتفعة جدًا لولا اللقاحات، موضحًا أن دور لقاحات كورونا غير مقتصر على الحماية من الإصابة.



وأشار إلى أن لقاحات كورونا تجعل الإصابات ما بين بسيطة إلى متوسطة وتمنع تعرض الشخص لمتلازمة ومضاعفات ما بعد الإصابة، فضلًا عن دورها الرئيسي في الحماية من المضاعفات الخطيرة، منوهًا إلى أن إصابات كورونا كثيرة لكن حدتها أقل من الموجات الماضية.



ونوه استشاري الحساسية بالمصل واللقاح إلى أن كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة الذين لم يتلقوا لقاح كورونا قد يتعرضون للدخول في مضاعفات «كوفيد – 19»، قائلًا إن 50% من إصابات كورونا بدون أعراض.



وأكد أن البيان الرسمي الصادر عن وزارة الصحة والسكان سليم 100% لأنه يعلن الأعداد التي دخلت المستشفيات، مضيفًا: «هناك إصابات عديدة لكنها أقل حدة بفضل منظومة اللقاحات وتحور الفيروس إلى الأضعف».



وذكر أن العالم قد يشهد مناعة جماعية ضد كورونا بعد انتشار متحور «أوميكرون» وتسونامي الإصابات الموجود حاليًا، متوقعًا أن يؤدي الأمر إلى تحويل «كوفيد – 19» من جائحة إلى متوطن وليس في صورة وباء أو جائحة.





