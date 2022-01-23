الأسطول الأمريكي يحتجز سفينة على متنها أسلحة مهربة في خليج عُمان

أعلن الاسطول الخامس الأمريكي عن اعتراض سفينة صيد لاترفع علم أي دولة في خليج عمان وتم ضبط أسلحة مهربة على متنها .

وقالت قيادة الاسطول الخامس ومقرها البحرين في بيان نشرته على تويتر اليوم الأحد إن المدمرة يو اس اس كول المزودة بصواريخ موجهة وسفينة دوريات السواحل يو اس اس شينوك اعترضتا السفينة التي لاترفع علم اي دولة العابرة من إيران وكانت تتبع مسارا يتم استخدامه تاريخيا لتهريب اسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

وأضافت أنه خلال عملية صعود لظهر السفينة للتحقق من جنسيتها والتفتيش اكتشفت القوات الأمريكية 40طنا من سماد اليوريا وهو مركب كيميائي له استخدامات زراعية ومن المعروف انه يتم استخدامه كمادة متفجرة.

وتابعت أنه عقب عملية الاحتجاز التي جرت يوم 18من الشهر الجاري نقل الاسطول الأمريكي السفينة والشحنة وخمسة يمنيين من أفراد الطاقم إلى مسؤولي حرس السواحل اليمني في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

كانت وزارة العدل الأمريكية قد اعلنت في الشهر الماضي عن تنفيذ عملية ناجحة لمصادرة كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو وثمانية صواريخ مضادة للدبابات، فضلا عن ما يقرب من 1ر1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية.