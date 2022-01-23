موجة ممطرة تضرب الإسكندرية.. توقف حركة الصيد بمياه المتوسط لسوء الأحوال الجوية.. وسانت كاترين تستقبل أفواجًا سياحية



قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الإثنين يشهد طقسا شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، بارد على شمال الصعيد، على أن نشهد طقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.



وذكرت الهيئة أن الإثنين يشهد تراجعا فى درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على مناطق بالسواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، مؤكده أن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالى.



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع المحافظات التى تعرضت لموجة طقس سيئ الفترة الحالية، وتوجه بالتنسيق مع شركات الصرف الصحى فى تسليك بالوعات الصرف المتشرة بالشوارع، لسحب تجمعات المياه التى خلفتها الأمطار.

وأكد قاسم، فى تصريحات لـ«الشروق»، على وجود تشديدات مستمرة من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى للمحافظين، بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدى الساعة لسرعة التعامل مع أية طوارئ بجانب توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس.

وأشار إلى استمرارية التابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار من الشوارع، واستعداد الأطقم العاملة عليها، والتعامل الفورى مع أى مستجدات، منوها إلى تشديدات الوزير بالتنسيق بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية.

وضربت مدينة الإسكندرية، موجة من التقلبات الجوية المصاحبة بأمطار ما بين متوسطة وغزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة التى تصل إلى حد الصقيع.

كما توقفت حركة الملاحة بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس، الأحد، لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وهبوب الرياح بمحافظة كفرالشيخ.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية توقف حركة الصيد فى بوغاز رشيد والملاحة البحرية بميناء إدكو والمعدية، أمام مراكب الصيد والسريح لليوم الواحد كإجراء احترازى بسبب سوء حالة الطقس.

ومن جانبه، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة حالة الطقس، واستعداد مجالس المدن لمواجهة الطقس السيئ، ورفع مياه الأمطار بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى أولا بأول.



وشهدت مدن وقرى محافظة البحيرة، الأحد، سقوط أمطار غزيرة وبالأخص على المدن الساحلية وهى «أدكو رشيد المحمودية كفرالدوار ابو حمص»، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.

وفى دمياط، أعلنت جمعة الصيادين بعزبة البرج عن توقف حركه الصيد، نتيجة لعدم استقرار الأحوال الجوية، وحفاظا على أرواح الصيادين ولحين تحسن الأحوال الجوية، بينما استمر العمل فى ميناء دمياط بصورة طبيعية حتى الآن.

وفى جنوب سيناء، استقبلت مدينة سانت كاترين، 700 سائحا من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بالأجواء الروحانية للمدينة على الرغم من الانخفاض الشديد فى درجة الحرارة بالمدينة.



وقال اللواء طلعت العنانى، رئيس مدينة سانت كاترين، إن موجة الصقيع التى تتعرض لها المدينة لم تؤثر على حركة السياحة الوافدة للمدينة، واستقبلت المدينة 700 سائح من مختلف الجنسيات، بينهم فوج سياحى أمريكى، موضحا فى تصريحات لـ» الشروق»، أن درجة الحرارة الآن 2 تحت الصفر، وترتفع درجة الحرارة تدريجيا حتى تصل فى ذروة الظهيرة إلى 4 درجات مئوية، ثم تعاود الانخفاض مرة أخرى مع بداية حلول الليل.