 التحالف العربي: اعتداء وحشي بصاروخ باليستي في جازان جنوبي السعودية - بوابة الشروق
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التحالف العربي: اعتداء وحشي بصاروخ باليستي في جازان جنوبي السعودية

أ ش أ
نشر في: الأحد 23 يناير 2022 - 10:29 م | آخر تحديث: الأحد 23 يناير 2022 - 10:29 م

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن وقوع اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأضاف التحالف أن الدفاعات الجوية، اعتراضت ودمرت طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية.

ولفت إلى وجود تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين، مضيفا أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن وقوع اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان جنوبي المملكة العربية السعودية.

وأضاف التحالف أن الدفاعات الجوية، اعتراضت ودمرت طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية.

ولفت إلى وجود تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات لاستهداف المدنيين، مضيفا أنه يتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف.

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