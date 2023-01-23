روسيا تأمر بطرد سفير إستونيا وسط خلاف دبلوماسي

أمرت روسيا اليوم الاثنين بطرد سفير إستونيا خارج البلاد، قائلة إنها بصدد خفض مستوى العلاقات مع جارتها الغربية.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "سفير جمهورية إستونيا يجب أن يغادر الاتحاد الروسي في السابع من فبراير".



ويثور خلاف بين البلدين بشأن عدد المسؤولين المعينين بالسفارات والقنصليات، ودعت إستونيا، وهي عضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وداعم قوي لأوكرانيا في صراعها مع روسيا، إلى خفض عدد الموظفين الروس لدى تالين إلى نفس مستوى عدد موظفي إستونيا في موسكو.



ووصفت روسيا ذلك بأنه "خطوة جديدة غير ودية" تهدف إلى قطع العلاقات مع دولة كانت في وقت من الأوقات جزءا من الاتحاد السوفيتي. وسيتولى رعاية مصالح إستونيا في المستقبل، ممثل في موسكو.



وتشهد العلاقات بين روسيا ودول بحر البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، توترا منذ سنوات، نتيجة لاختلاف وجهات النظر بشأن ماضيهم السوفيتي المشترك. وتزايدت حدة التوتر عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير من العام الماضي.